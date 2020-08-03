Некоторые харьковские автохамы нашли очень «удобный» способ быстро преодолеть заторы в городе
Как это происходит, наглядно показали в группе «Типичное ХТЗ» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.
Как видно на кадрах, по пешеходной дорожке в сквере, как ни в чем не бывало, едет внедорожник.
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«Армейская. Вот так вот у нас люди ездят по тротуарчику, когда пробочка», – комментирует женский голос за кадром.
«На Московском, как всегда, пробки, но выход есть - можно объехать по пешеходному», – говорится в подписи к видео.
Сами харьковчане на подобное реагируют с сарказмом и значительной долей скепсиса:
«Никогда нельзя быть уверенным в чем-то до конца, конечно, в большинстве случаев оказывается, что это просто быдло, но представьте, к примеру, что у чувака, там, в машине жена рожает или еще что-то. Может быть, что угодно», «Да, может быть, что угодно, но чаще всего на самом деле – ох*ел от собственной ох*енности», «Начнёшь останавливать, выяснится, что все либо мажоры, либо при власти. Потому и ментов нет. Простому народу штрафы платить нечем. Тут машину заправить и то проблема».
Ранее мы писали о том, что в Харькове неизвестные забрасывают автомобили, стоящие во дворах, бутылочками из-под боярышника.
Об инциденте, который произошел на улице Гвардейцев-Широнинцев, 61-А, рассказали в группе «ХС Харьков», опубликовав красноречивые фото. На снимках – осколки от бутылочек на треснутом лобовом стекле автомобиля.
Некоторые из комментаторов не исключают, что таким образом авладельцу авто намекнули на неправильную парковку.
Напомним, харьковчане будут платить за парковку по-новому.
Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.
Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.