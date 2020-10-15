Жительці міста доведеться відповідати за свій жарт

Жінка ще 26 лютого зателефонувала зі свого мобільного телефону на гарячу лінію "102" і повідомила про вибуховий пристрій, нібито закладений в одному з вищих навчальних закладів, передає Newsroom.

Який саме вуз "замінувала", пенсіонерка не сказала, зазначивши тільки, що він розташований біля станції метро "Пушкінська".

Правоохоронці встановили, що найближчий до вказаного орієнтиру – НТУ "Харківський політехнічний інститут", і відправили туди оперативників і вибухотехніків. Після огляду території університету ніяких боєприпасів або вибухових пристроїв виявлено не було.

Слідчі дуже швидко вийшли на "жартівницю". В ході досудового розгляду жінка, яка, до того ж, ветеран праці і раніше не мала проблем з законом, відпиратися від пред'явленого звинувачення не стала, визнавши провину.

Неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян обернулося для пенсіонерки вироком про позбавлення волі на два роки з роком умовно.

На даний момент рішення не вступило в силу і може бути оскаржене в апеляції.

Раніше ми повідомляли про те, що в Харкові "замінували" відразу 242 об'єкти. У поліції зазначили, що правоохоронці отримали повідомлення про закладення вибухівки в аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, відкритих торгових центрах, місцевих банках, а також у будівлях вокзалів і в харківському аеропорту. Відповідне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції.

Загалом поліцейські перевірили на вибухівку 242 об'єкти та евакуювали 506 осіб. Під час обстеження об'єктів жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Нагадаємо, термінова евакуація почалася на київському вокзалі, з'їхалися вибухотехніки.

Також Politeka повідомляла, що українець влаштував переполох у Польщі, погрожуючи вибухом.

Раніше Politeka писала про НП в центрі Одеси, з'їхалися всі спецслужби.