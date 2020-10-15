Жительнице города придется отвечать за свою шутку

Женщина еще 26 февраля позвонила со своего мобильного телефона на горячую линию «102» и сообщила о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из высших учебных заведений, передает Newsroom.

Какой именно вуз «заминировала», пенсионерка не сказала, отметив только, что он находится возле станции метро «Пушкинская».

Правоохранители установили, что ближайший к указанному ориентиру – НТУ «Харьковский политехнический институт», и отправили туда оперативников и взрывотехников. После осмотра территории университета никаких боеприпасов или взрывчатых устройств обнаружено не было.

Следователи очень быстро вышли на «шутницу». В ходе досудебного разбирательства женщина, которая, к тому же, ветеран труда и ранее не имела проблем с законом, отпираться от предъявленного обвинения не стала, признав вину.

Ложное сообщение об угрозе безопасности граждан обернулось для пенсионерки приговором о лишении свободы на два года с годом условно.

На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове «заминировали» сразу 242 объекта. В полиции отметили, что правоохранители получили сообщение о закладке взрывчатки в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, местных банках, а также в зданиях вокзалов и в харьковском аэропорту. Соответствующее сообщение поступило на электронную почту полиции.

В целом полицейские проверили на взрывчатку 242 объекта и эвакуировали 506 человек. Во время обследования объектов никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, срочная эвакуация началась на киевском вокзале, съехались взрывотехники.

Также Politeka сообщала, что украинец устроил переполох в Польше, угрожая взрывом.

Ранее Politeka писала о ЧП в самом центре Одессы, съехались все спецслужбы.