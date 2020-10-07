Комісія, що розслідує катастрофу Ан-26 з курсантами під Чугуєвом, виявила грубі порушення
Вони знайдені як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів в цілому, написав на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віце-прем'єр Олег Уруський.
Він розповів про те, що 6 жовтня був на церемонії прощання з жертвами аварії в Харкові, а потім відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь глав трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи – авіаційної, льотної і технічної.
За словами Уруського, за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлена хронологія шостого польоту літака, а також стало відомо, про що говорили члени екіпажу і керівництво польотів.
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"Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по "ВКМ". Це сталося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також розслідування показало наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів в цілому", – йдеться в повідомленні.
На даний момент робота комісії з розслідування всіх обставин і причин катастрофи триває.
Аварія літака Ан-26, на борту якого перебували 20 курсантів і сім офіцерів, сталася 25 вересня о 20:45 неподалік від Чугуєва. У катастрофі вижив лише один курсант, Владислав Золочевський. Він проходить лікування в харківському госпіталі.
Через майже два тижні після трагедії до Харкова для прощання привезли тіла жертв. До цього проводилася ідентифікація останків, для чого експерти брали зразки ДНК у родичів загиблих у і самих покійних.
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