Комісія, що розслідує катастрофу Ан-26 з курсантами під Чугуєвом, виявила грубі порушення

Вони знайдені як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів в цілому, написав на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віце-прем'єр Олег Уруський.

Він розповів про те, що 6 жовтня був на церемонії прощання з жертвами аварії в Харкові, а потім відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь глав трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи – авіаційної, льотної і технічної.

За словами Уруського, за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлена хронологія шостого польоту літака, а також стало відомо, про що говорили члени екіпажу і керівництво польотів.

"Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по "ВКМ". Це сталося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також розслідування показало наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів в цілому", – йдеться в повідомленні.

На даний момент робота комісії з розслідування всіх обставин і причин катастрофи триває.

Аварія літака Ан-26, на борту якого перебували 20 курсантів і сім офіцерів, сталася 25 вересня о 20:45 неподалік від Чугуєва. У катастрофі вижив лише один курсант, Владислав Золочевський. Він проходить лікування в харківському госпіталі.

Через майже два тижні після трагедії до Харкова для прощання привезли тіла жертв. До цього проводилася ідентифікація останків, для чого експерти брали зразки ДНК у родичів загиблих у і самих покійних.

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