Комиссия, расследующая катастрофу Ан-26 с курсантами под Чугуевом, выявила грубые нарушения
Они обнаружены как в выполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук председатель правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский.
Он рассказал о том, что 6 октября был на церемонии прощания с жертвами крушения в Харькове, а затем посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы – авиационной, летной и технической.
По словам Уруского, по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлена хронология шестого полета самолета, а также стало известно, о чем говорили члены экипажа и руководство полетов.
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«Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ". Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя. Также расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом», – говорится в сообщении.
На данный момент работа комиссии по расследованию всех обстоятельств и причин катастрофы продолжается.
Крушение самолета Ан-26, на борту которого находились 20 курсантов и семь офицеров, произошло 25 сентября в 20:45 неподалеку от Чугуева. В катастрофе выжил только один курсант, Владислав Золочевский. Он проходит лечение в харьковском госпитале.
Спустя почти две недели после трагедии в Харьков для прощания привезли тела жертв. До этого проводилась идентификация останков, для чего эксперты брали образцы ДНК у родственников погибших у и самих покойных.
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