Скандальний екс-нардеп Михайло Добкін, який заявив про участь у боротьбі за крісло мера Харкова, раптово передумав

Він відмовився йти на місцеві вибори самовисуванцем, принісши відповідну заяву до Харківської міської комісії, передає KHARKIV Today.

Як відомо, 23 вересня Добкін подав документи до згаданої комісії як кандидат на посаду міського голови Харкова, підкресливши, що зніме свою кандидатуру в тому випадку, якщо діючий мер Геннадій Кернес, котрий втретє вирішив поборотися за цей пост, повернеться на роботу. Чинний градоначальник зараз лікується від коронавірусу в німецькій клініці Шаріте.

Кернес був не в захваті від дій колишнього друга, назвавши висунення того в мери Харкова "спробою використовувати чужий політичний капітал, щоб посилитися самому".

2 жовтня екс-нардеп повідомив про те, що у нього була "непроста розмова" з сім'єю і друзями Кернеса. За його словами, лікарі відзначили позитивну динаміку лікування мера, і тепер його чекають у Харкові.

У політику вирішив податися і родич Кернеса. Його син Кирило очолив партійний список політсили свого батька на виборах в облраду.

Відомо, що Кирило Кернес вже втретє балотується в мери Харкова і є першим номером у виборчому списку "Блоку Кернеса" до Харківської міськради.

Нагадаємо, Добкін похвалив ОМОН за "порятунок" Білорусі.

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