Скандальный экс-нардеп Михаил Добкин, заявивший об участии в борьбе за кресло мэра Харькова, внезапно передумал

Он отказался идти на местные выборы самовыдвиженцем, принеся соответствующее заявление в Харьковскую городскую комиссию, передает KHARKIV Today.

Как известно, 23 сентября Добкин подал документы в упомянутую комиссию как кандидат на пост городского головы Харькова, подчеркнув, что снимет свою кандидатуру в том случае, если действующий мэр Геннадий Кернес, который третий раз решил побороться за этот пост, вернется на работу. Действующий градоначальник сейчас лечится от коронавируса в немецкой клинике Шарите.

Кернес был не в восторге от действий бывшего друга, назвав выдвижение того в мэры Харькова «попыткой использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому».

2 октября экс-нардеп сообщил о том, что у него был «непростой разговор» с семьей и друзьями Кернеса. По его словам, врачи отметили позитивную динамику лечения мэра, и теперь его ждут в Харькове.

В политику решил податься и родственник Кернеса. Его сын Кирилл возглавил партийный список политсилы своего отца на выборах в облраду.

Известно, что Кирилл Кернес уже в третий раз баллотируется в мэры Харькова и является первым номером в избирательном списке "Блока Кернеса" в Харьковский горсовет.

Напомним, Добкин похвалил ОМОН за "спасение" Беларуси.

Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.

Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "будет всегда".