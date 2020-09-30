Друг написав загиблому в авіакатастрофі під Харковом льотчику зворушливий прощальний лист

Друг загиблого хлопця, Олексій Полозок, через кілька діб після трагедії написав у Фейсбуці несамовитий лист-прощання своєму товаришеві.

"Я довго писав цей пост, не міг знайти слів, плакав і не міг повірити. Я не знаю з чого почати, ноги не тримають мене, сльози заважають про щось думати, заважають спати...Я не готовий це прийняти, не хочу в це вірити, це не вкладається в моїй голові. Мій дорогий Ашраф Мсуя, ти був найдобрішим, чесним, щирим, життєрадісним - ти був справжнім! Ти був простим і скромним. Ти завжди приходив на допомогу і ніколи ні в чому не відмовляв, завжди міг вислухати і підтримати.

Я не знаю, як жити без тебе мій Ашик, я не вірю в це, я не вірю. Я набираю твій номер, але телефон відключений... Я набираю знову і знову в надії почути твоє "Алло". Я вдячний долі за те, що одного разу наші шляхи перетнулися, а Богу за те, що привів в моє життя справжнього друга! Сподіваюся, зараз ти в кращому світі, ніж цей. Ти мріяв літати, але полетів назавжди... Ми обов'язково одного разу знову будемо разом".

Раніше ми писали, що мама загиблого під Харковом в авіакатастрофі курсанта опублікувала на своїй сторінці зворушливий пост пам'яті сина.

"Мій милий синок, вчора 25.09. 2020 загинув в авіакатастрофі. Люблю тебе, ти в моєму серці назавжди", - написала Олена.

Мама загиблого курсанта також опублікувала фотографії сина.

Користувачі висловлюють Олені щире співчуття, відзначаючи, що плаче вся Україна. У коментарях хлопця згадують як завжди світлого, позитивного і доброго.

Нагадавши, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.

Також Politeka повідомляла, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації.