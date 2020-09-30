Друг написал погибшему в авиакатастрофе под Харьковом летчику трогательное прощальное письмо

Друг погибшего парня, Алексей Полозок, спустя несколько суток после трагедии написал в фейсбуке душераздирающее письмо-прощание своему ушедшему товарищу.

«Я долго писал этот пост, не мог найти слов, плакал и не мог поверить. Я не знаю с чего начать, ноги не держат меня, слёзы мешают о чем либо думать, мешают спать...Я не готов это принять, не хочу в это верить, это не укладывается в моей голове. Мой дорогой Ашраф Мсуя, ты был самым добрым, честным, искренним, жизнерадостным - ты был настоящим! Ты был простым и скромным. Ты всегда приходил на помощь и никогда ни в чем не отказывал, всегда мог выслушать и поддержать.

Я не знаю, как жить без тебя мой Ашик, я не верю в это, я не верю. Я набираю твой номер, но телефон отключён... Я набираю снова и снова в надежде услышать твоё «Алло». Я благодарен судьбе за то, что однажды наши пути пересеклись, а Богу за то, что привел в мою жизнь настоящего друга! Надеюсь, сейчас ты в лучшем мире, чем этот. Ты мечтал летать, но улетел навсегда... Мы обязательно однажды снова будем вместе».

Ранее мы писали, что мама погибшего под Харьковом в авиакатастрофе курсанта опубликовала на своей странице трогательный пост памяти сына.

"Мой милый сынок, вчера 25.09. 2020 погиб в авиакатастрофе. Люблю тебя, ты в моем сердце навсегда", — написала Елена.

Мама погибшего курсанта также опубликовала фотографии сына.

Пользователи выражают Елене искреннее сочувствие, отмечая, что плачет вся Украина. В комментариях парня воспоминают как всегда светлого, позитивного и доброго.

Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.