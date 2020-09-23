Харківська міська лікарня №25 не готова до напливу нових пацієнтів з китайським вірусом

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на матеріал Обозревателя.

У зв'язку з ситуацією, медики стали звільнятися, а пацієнти масово скаржаться на те, що до них ніхто з лікарів не підходить, посилаючись на те, що їм ніколи.

"Наша робота перетворилася на пекло. Захисних костюмів немає, респіраторів немає, тільки одноразові маски. Медсестри пишуть заяви, тому що не хочуть заразитися і наразити на небезпеку близьких. Кинулися за одноразовими халатами, їх - кілька штук. Сказали, носіть цілий день", - скаржиться один з медпрацівників цієї лікарні.

Інша співробітниця стверджує, що купувала необхідний захист самостійно.

"Я можу купити собі одноразові халати, рукавички, респіратор. А що робити іншим? Лікарі розбіглися. Вони не пишуть заяви, але і підходити до заражених не хочуть. Швидкі під лікарнею вишикувалися десятками, а у нас немає нічого! Немає ліків, з киснем проблема... Хоч пиши заяву і йди", - розповідає вона.

Крім того, медпрацівники повідомляють про те, що в лікарні немає достатньої кількості ліків від китайського вірусу.

"Просити пацієнтів купити за свої гроші не можна, а по протоколу медикаментів не вистачає. Лікуємо тим, що є", – повідомив один з лікарів.

І проблема з киснем, його не вистачає на всіх", - поділився на умовах анонімності один з лікарів.

Раніше Politeka писала, що з харківської 25-ї міської лікарні вирішили звільнитися 25 медичних працівників. За словами заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту Світлани Горбунова-Рубан, дане рішення медики прийняли після того, як з 16 по 18 вересня в цю лікарню госпіталізували майже сто хворих з китайським вірусом.

"За три дні туди доставили 96 пацієнтів з коронавірусом. Багато медпрацівників побоюються за своє здоров'я. Уявіть, яке навантаження лягло на них. Це важко", - розповіла вона.

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