Харьковская городская больница №25 не готова к наплыву новых пациентов с китайским вирусом

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на материал Обозревателя.

В связи со сложившейся ситуацией, медики стали увольняться, а пациенты массово жалуются на то, что к ним никто из врачей не подходит, ссылаясь на то, что им некогда.

"Наша работа превратилась в ад. Защитных костюмов нет, респираторов нет, только одноразовые маски. Медсестры пишут заявления, потому что не хотят заразиться и подвергнуть опасности близких. Бросились за одноразовыми халатами, их – несколько штук. Сказали, носите целый день", – жалуется один из медработников этой больницы.

Другая сотрудница утверждает, что приобретала необходимую защиту самостоятельно.

"Я могу купить себе одноразовые халаты, перчатки, респиратор. А что делать другим? Врачи разбежались. Они не пишут заявления, но и подходить к зараженным не хотят. Скорые под больницей выстроились десятками, а у нас нет ничего! Нет лекарств, с кислородом проблема... Хоть пиши заявление и уходи", – рассказывает она.

Кроме того, медработники сообщают о том, что в больнице нет достаточного количества лекарств от китайского вируса.

"Просить пациентов купить за свои деньги нельзя, а по протоколу медикаментов не хватает. Лечим тем, что есть", – сообщил один из врачей.

И проблема с кислородом, его не хватает на всех", – поделился на условиях анонимности один из врачей.

Ранее Politeka писала, что из харьковской 25-й городской больницы решили уволиться 25 медицинских работников. По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светланы Горбунова-Рубан, данное решение медики приняли после того, как с 16 по 18 сентября в эту больницу госпитализировали почти сто больных с китайским вирусом.

"За три дня туда доставили 96 пациентов с коронавирусом. Многие медработники опасаются за свое здоровье. Представьте, какая нагрузка легла на них. Это тяжело", – рассказала она.

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