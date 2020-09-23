За останню добу в Харківській області лабораторно підтверджено 403 нових випадки китайського вірусу

Про це інформує Politeka, посилаючись на дані системи моніторингу COVID-19 РНБОУ.

Так, станом на середу, 23 вересня в Харківській області з початку пандемії зафіксовані 15908 випадків коронавірусу, з них 315 закінчилися летальним результатом.

За останню добу в регіоні померли сім пацієнтів з коронавірусом. Одужали з початку пандемії 4248 осіб, продовжують хворіти – 11345.

Стало відомо, що Харківська область лідирує серед регіонів України за кількістю діагностованих випадків китайського вірусу за добу.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в наступних областях:

Харківська-403;

Тернопільська-337;

Київ — 307;

Одеська-287;

Львівська-252;

Дніпропетровська-176;

Чернівецька-144.

Politeka писала, що більшість українських областей на сьогоднішній день не готові до пом'якшення карантину. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 20 вересня, послабити карантин в Україні готові лише дві області - Кіровоградська та Херсонська. Всі інші регіони, включаючи Київ, не готові послабити карантин через показники захворюваності.

Відзначається, що в 22-х областях перевищено допустимий показник захворюваності китайським вірусом. Найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення на даний момент фіксується в Тернопільській області - 388,3 людини.

Нагадаємо, що українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "протягом 14 днів...".

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