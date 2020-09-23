За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 403 новых случая китайского вируса
Об этом информирует Politeka, ссылаясь на данные системы мониторинга COVID-19 СНБОУ.
Так, по состоянию на среду, 23 сентября в Харьковской области с начала пандемии зафиксированы 15908 случаев коронавируса, из них 315 закончились летальным исходом.
За последние сутки в регионе скончались семь пациентов с коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 4248 человек, продолжают болеть – 11345.
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Стало известно, что Харьковская область лидирует среди регионов Украины по числу диагностированных случаев китайского вируса за сутки.
Больше всего случаев заболевания за сутки выявилено в следующих областях:
Харьковская — 403;
Тернопольская — 337;
Киев — 307;
Одесская — 287;
Львовская — 252;
Днепропетровская – 176;
Черновицкая — 144.
Politeka писала, что большинство украинских областей на сегодняшний день не готовы к смягчению карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Состоянием на 20 сентября, ослабить карантин в Украине готовы лишь две области - Кировоградская и Херсонская. Все остальные регионы, включая Киев, не готовы ослабить карантин из-за показателей заболеваемости.
Отмечается, что в 22-х областях превышен допустимый показатель заболеваемости китайским вирусом. Наибольший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на данный момент фиксируется в Тернопольской области - 388,3 человека.
Напомним, что украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней...".
Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками: полный список зон.
Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали: «на восьмой день…».