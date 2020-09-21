Останні два тижні в Харкові та області залишається тривожна ситуація з поширенням китайського вірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Суспільне.

Так, за словами епідеміолога Харківського лабораторного центру Ганни Сухорукової, якщо середня кількість хворих подолає контрольний показник в 240 випадків на 100 тисяч населення, місто можуть внести в "Червону" карантинну зону.

"Збільшується частина харків'ян серед хворих. Вчора (17 вересня, – Ред.) серед 390 захворілих 347 – це жителі міста. За минулі два тижні ми відзначаємо 210 хворих на 100 тисяч населення. А контрольні - 240 на 100 тисяч. Ще тиждень-два такого зростання - це забагато, і ми можемо перетнути цей поріг", — розповіла вона.

Стурбований ситуацією і голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Ситуація з коронавірусом розвивається негативно. Харків в черговий раз виходить в лідери за кількістю хворих. Ця динаміка, на жаль, має місце у всій країні", - заявив чиновник.

Харків'яни по-різному поставилися до цієї інформації, деякі відверто налякані, інші ж вважають, що влада в черговий раз розповідає їм "страшилки".

"П'ятдесят відтінків червоного хлопці приберіть ці зони! Епідемія є вона і буде! Ніде такої хріні немає Покажіть цих "хворих" людей! Я вже повинна була 100% захворіти...Досить нас лякати!!! У Харкові цей обман не пройде.Харків'яни розсудливий і працьовитий народ який червону зону зіб'є на зелену в один день легким "мітингом",!!! Вчора був в метро поки живий чого і всім бажаю ходимо без масок принципово не віримо в це розлучення типу не можна померти від нестачі кисню це все вигадана хрень потрібна тільки олігархам що б відмивати брудні гроші. Ресторани можете закривати скільки завгодно. А ось метро закривати немає необхідності. Наземний транспорт буде переповнений а в метро люди швидко розсмокчеться і розійдуться у своїх справах.не шукайте проблему там де її немає", - пишуть жителі міста і області в соцмережах.

Politeka писала, що більшість українських областей на сьогоднішній день не готові до пом'якшення карантину. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 20 вересня, послабити карантин в Україні готові лише дві області - Кіровоградська та Херсонська. Всі інші регіони, включаючи Київ, не готові послабити карантин через показники захворюваності.

Відзначається, що в 22-х областях перевищено допустимий показник захворюваності китайським вірусом. Найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення на даний момент фіксується в Тернопільській області - 388,3 людини.

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