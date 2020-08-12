Харків'янин розповів, як, кого і за що штрафують у приміських маршрутках

Відповідний пост з'явився в Телеграм-каналі Харків live.

"Поліція знову почала штрафувати за провезення пасажирів на стоячих місцях. Складено протоколи на приміські маршрутки, що йдуть з Холодної гори. Люди стоять на трасі і не можуть дістатися в місто", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Харкові станцію метро «Московський проспект» перейменували в «Турбоатом».

Про це повідомили в прес-службі КП «Харківський метрополітен».

Жителів Харкова обурило перейменування. Вони заявили, що від назви станції метро їх життя не змінюється і не стає краще.

"І що? Підвищаться зарплати і пенсії? Україна стане центром промисловості? У нас охорона здоров'я підніметься на небувалу висоту? Я думаю, що коли у нас буде адекватна, істинно Народна влада, ми повернемо старі назви, а оплатимо перейменування за рахунок тих депутатів, які голосували за подібну єресь!", " Перейменуйте в Господа Бога, може, після цього не будуть змінювати назву", " Фсе! Ось останній проспект перейменуємо і життя налагодиться!", І відразу жити стало легше і веселіше!", "легше кому стало??? .Та всім !!..напевно?? заживемо!", - пишуть в коментарях харків'яни.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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