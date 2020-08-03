На Харківщині 12-річний хлопчик помер від ангіни

Мати дитини занадто пізно звернулася до медиків, оскільки лікувала сина вдома самостійно, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Повідомлення про те, що в приймальне відділення Ізюмської центральної районної лікарні доставили 12-річного підлітка без ознак життя, надійшло правоохоронцям о 23:05 1 серпня.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За словами матері дитини, син хворів на ангіну. Вона намагалася вилікувати його в домашніх умовах. Коли ж він втратив свідомість, жінка на руках принесла його в приймальне відділення райлікарні.

Лікарі не змогли нічим допомогти дитині. Їм залишилося лише констатувати смерть підлітка.

Слідчим відкрито кримінальне провадження по п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За даним фактом проводиться перевірка.

Раніше ми писали про те, що в Харкові помер 39-річний чоловік з китайським вірусом, у котрого під час лікування в обласній інфекціонці стався інсульт.

Швидка цілий день возила пацієнта по місту, щоб помістити в профільну лікарню, а чоловік, так і не дочекавшись допомоги, впав у кому і помер 23 липня.

Першим про кричущий випадок розповів в Фейсбуці користувач Олександр Ружанський. Він повідомив, що чоловіка, жителя області, госпіталізували в інфекціонку ще минулого тижня з високою температурою і кашлем. Пізніше у нього підтвердили COVID-19.

У свою чергу заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан пояснила, що міська лікарня №7 не прийняла пацієнта, тому що це не було узгоджено і суперечить наказам.

Нагадаємо, в Харкові дитина стала жертвою неадеквата серед білого дня.

Як повідомляла Politeka, п'яний чоловік влаштував переполох на базі відпочинку на Харківщині.

Також Politeka писала, що маленька харків'янка прославилася після лайки в супермаркеті.