На Харківщині 12-річний хлопчик помер від ангіни
Мати дитини занадто пізно звернулася до медиків, оскільки лікувала сина вдома самостійно, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіціі в Харківській області.
Повідомлення про те, що в приймальне відділення Ізюмської центральної районної лікарні доставили 12-річного підлітка без ознак життя, надійшло правоохоронцям о 23:05 1 серпня.
За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.
Гаряча Ратаковськи без краплі сорому вийшла на прогулянку в бюстгалтері: "Миловидний персик"
Батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "Спочатку стало краще, а потім ..."
Розлучення Пугачової та Галкіна, у примадонни зробили гучну заявку: "Розійдуться у..."
Кияни визначилися, кого хочуть бачити мером - нове соцдослідження
За словами матері дитини, син хворів на ангіну. Вона намагалася вилікувати його в домашніх умовах. Коли ж він втратив свідомість, жінка на руках принесла його в приймальне відділення райлікарні.
Лікарі не змогли нічим допомогти дитині. Їм залишилося лише констатувати смерть підлітка.
Слідчим відкрито кримінальне провадження по п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За даним фактом проводиться перевірка.
Раніше ми писали про те, що в Харкові помер 39-річний чоловік з китайським вірусом, у котрого під час лікування в обласній інфекціонці стався інсульт.
Швидка цілий день возила пацієнта по місту, щоб помістити в профільну лікарню, а чоловік, так і не дочекавшись допомоги, впав у кому і помер 23 липня.
Першим про кричущий випадок розповів в Фейсбуці користувач Олександр Ружанський. Він повідомив, що чоловіка, жителя області, госпіталізували в інфекціонку ще минулого тижня з високою температурою і кашлем. Пізніше у нього підтвердили COVID-19.
У свою чергу заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан пояснила, що міська лікарня №7 не прийняла пацієнта, тому що це не було узгоджено і суперечить наказам.
Нагадаємо, в Харкові дитина стала жертвою неадеквата серед білого дня.
Як повідомляла Politeka, п'яний чоловік влаштував переполох на базі відпочинку на Харківщині.
Також Politeka писала, що маленька харків'янка прославилася після лайки в супермаркеті.