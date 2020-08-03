На Харьковщине 12-летний мальчик умер от ангины

Мать ребенка слишком поздно обратилась к медикам, поскольку лечила сына дома самостоятельно, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о том, что в приемное отделение Изюмской центральной районной больницы доставили 12-летнего подростка без признаков жизни, поступило правоохранителям в 23:05 1 августа.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По словам матери ребенка, сын болел ангиной. Она пыталась вылечить его в домашних условиях. Когда же ребенок потерял сознание, женщина на руках принесла его в приемное отделение райбольницы.

Врачи не смогли ничем помочь ребенку. Им осталось лишь констатировать смерть подростка.

Следственным открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Харькове скончался 39-летний мужчина с китайским вирусом, у котрого во время лечения в областной инфекционке случился инсульт.

Скорая целый день возила пациента по городу, чтобы поместить в профильную больницу, а мужчина, так и не дождавшись помощи, впал в кому и умер 23 июля.

Первым о вопиющем случае рассказал в Фейсбуке пользователь Александр Ружанский. Он сообщил, что мужчину, жителя области, госпитализировали в инфекционку еще на прошлой неделе с высокой температурой и кашлем. Позже у него подтвердили COVID-19.

В свою очередь заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан пояснила, горбольница №7 не приняла пациента, потому что это не было согласовано и противоречит приказам.

Напомним, в Харькове ребенок стал жертвой неадеквата среди бела дня.

Как сообщала Politeka, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.

Также Politeka писала, что маленькая харьковчанка прославилась после брани в супермаркете.