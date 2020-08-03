На Харьковщине 12-летний мальчик умер от ангины
Мать ребенка слишком поздно обратилась к медикам, поскольку лечила сына дома самостоятельно, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сообщение о том, что в приемное отделение Изюмской центральной районной больницы доставили 12-летнего подростка без признаков жизни, поступило правоохранителям в 23:05 1 августа.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Женька из «Сватов» с подружками в купальниках показали, в чем женская сила: «Звездный состав»
НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа"
Отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом..."
Влажный ангел Victoria’s Secret приспустила купальник ради знойного кадра: "Абсолютная красота"
По словам матери ребенка, сын болел ангиной. Она пыталась вылечить его в домашних условиях. Когда же ребенок потерял сознание, женщина на руках принесла его в приемное отделение райбольницы.
Врачи не смогли ничем помочь ребенку. Им осталось лишь констатировать смерть подростка.
Следственным открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.
Ранее мы писали о том, что в Харькове скончался 39-летний мужчина с китайским вирусом, у котрого во время лечения в областной инфекционке случился инсульт.
Скорая целый день возила пациента по городу, чтобы поместить в профильную больницу, а мужчина, так и не дождавшись помощи, впал в кому и умер 23 июля.
Первым о вопиющем случае рассказал в Фейсбуке пользователь Александр Ружанский. Он сообщил, что мужчину, жителя области, госпитализировали в инфекционку еще на прошлой неделе с высокой температурой и кашлем. Позже у него подтвердили COVID-19.
В свою очередь заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан пояснила, горбольница №7 не приняла пациента, потому что это не было согласовано и противоречит приказам.
Напомним, в Харькове ребенок стал жертвой неадеквата среди бела дня.
Как сообщала Politeka, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.
Также Politeka писала, что маленькая харьковчанка прославилась после брани в супермаркете.