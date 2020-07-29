Дівчинка вибухнула потоком нецензурної лексики в одному з супермаркетів Харкова і відразу ж викликала жваву дискусію в мережі

Відеозапис, на якому дитина років семи-дев'яти обурюється через те, що батьки не купили води, опублікували ряд харківських пабліків і телеграм-каналів.

У кадрі дівчинка в захисній масці злиться на дорослих, які розраховуються на касі. При цьому маленька дитина видає фрази, від яких більш старшим покупцям стає не по собі.

Однак і чоловік на касі, і жінка поруч, чуючи ці слова, ніяк не реагують на них.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

- бл@ть с@ка. Еб@нный в рот Где родители этого ребёнка? Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 28. Juli 2020

Зате на поведінку дитини щосили відреагували в соцмережах, написавши сотні коментарів. Більшість сходяться на думці, що дівчинка набралася подібних слів у близькому колі спілкування.

«Дитина вихована планшетом, так би сказав Комаровський», «Мені здається, що на касі двоє це і є батьки, якось їх не обурила цензура», «Шкода дівчинку. У неї (на відміну від батьків) вибору немає. Що в неї вклали, тим і багата...», «Що чує вдома, то й говорить», «От класне виховання, люди. Вам смішно. Це показує ваші традиції і як ви виховуєте дитину», «Все йде з сім'ї! Дитина як губка все вбирає! Модель поведінки батьків!», «Дівчинка вже доросла і повинна розуміти, що говорить погано, а де батьки. А взагалі поговорити б з дівчинкою вдома, думаю, зрозуміла б», «Вона не розуміє. Вона не знає, що буває по-іншому», «Вчора була така ж ситуація з моєю дитиною. Гуляючи на дитячому майданчику біля будинку, моя дитина, 9 років, захотів познайомитися і подружитися з хлопчаками, гуляють там же. Вдома мат у нас взагалі не прийнятний, і мат для дитини нашої – щось страшне. І ось на пропозицію нашої дитини подружитися і як їх звуть почув матюки в 12 поверхів від дітей на вигляд років 7-9», «Оце наше майбутнє. Немає слів, просто кошмар!»,– пишуть користувачі.

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