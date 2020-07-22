Несколько десятков школьников, студентов и их родителей вышли под стены Харьковской облгосадминистрации

Люди протестовали против дистанционного образования, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети и местные СМИ.

По словам участников акции «За живую школу», дистанционное образование несет в себе ряд неудобств. Например, родители не могут достаточно времени уделять обучению детей и контролю за усвоением материала. Кроме того, многие вынуждены ходить на работу, что также не лучшим образом влияет на контроль за успеваемостью детей.

Некоторые участники называют дистанционное образование некачественным еще и потому, что дети лишены общения со сверстниками, что особенно важно для учеников младших и средних классов. Они также подчеркивают, что подобный формат обучения доступен не всем, поскольку не каждый родитель может обеспечить двум или трем детям-школьникам индивидуальное место для работы с отдельным компьютером.

Мітинг проти дистанційної освіти Gepostet von Накипело am Mittwoch, 22. Juli 2020

Председатель ХОГА Алексей Кучер перед протестующими не появился, однако с людьми пообщалась директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Анжелика Крутова. По ее словам, власти не менее родителей обеспокоены тем, каким будет новый учебный год, а более подробная картина станет ясна в начале августа.

Ранее мы рассказывали о том, что дискуссии о том, дистанционным или стандартным будет процесс обучения с 1 сентября, не утихают не на минуту.

Тем временем, в Минздраве уже поделились информацией о том, к чему готовиться осенью.

«Мы сейчас очень тщательно разрабатываем правила, по которым наши дети пойдут учиться с 1 сентября. Вместе с Министерством образования и науки мы анализируем всю ситуацию, в том числе смотрим, каким образом это происходит за границей», – рассказал глава ведомства Максим Степанов.

Напомним, что карантин смягчили в Харькове, жителям объявили новые правила: что изменилось.

Как сообщала Politeka, в харьковском кафе разгорелся скандал из-за маски.

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