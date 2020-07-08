Посетительница заведения быстрого питания устроила разборки с сотрудниками кафе после того, как они попросили ее одеть маску прежде, чем она сделает заказ
Видео перепалки опубликовали в группе «Харьков 1654», передает Politeka.net.
На кадрах женщина в серой футболке и такого же цвета спортивных штанах ругается с парнем по ту сторону прилавка. Оказалось, он попросил клиентку надеть защитную маску, как это предписано условиями карантина. Однако та упорно отказывается выполнять просьбу, мотивируя тем, что в зале посетители сидят за столами без масок.
Среди прочего она упоминает момент, когда пассажиры проходят в метро через турникеты в масках, а затем в метро снимают их, игнорируя правила безопасности.
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Женщина общается с сотрудником заведения на повышенных тонах, заявляя, что «вот эта показуха по всей Украине уже достала».
В комментариях пользователи разделились во мнениях. Одни поддерживают героиню записи, другие возмущаются ее манере общаться с людьми, третьи же заступаются за сотрудника кафе.
«Правду говорит, эмоционально, по-женски!», «Именно такие нелепые требования санстанции!... Так что работники заведения и администрация просто выполняют требования», «Вообще она права, хоть и кричит. Нелогично, что заказ принимается в маске, а все сидят без масок, бегают дети по буфету без масок», «Всё правильно говорит! Какой смысл в маске, если в зале уже все без маски ?!», «Невоспитанная хамка. В нынешнее время так много вокруг людей невоспитанных стало, которые не умеют общаться, к сожалению. Но страшнее то, что в такой форме общения все больше и больше людей не видят ничего страшного 😔😔😔», «Маска не для не заразится, а для не заразить. Какого лешего орать на продавца?; Не хочешь заражаться не сиди в заведении. А приходить и орать, брызгая слюной на всех, в данной ситуации – просто свинство», «Маразм крепчает!», – пишут под публикацией.
Отметим, что скандали из-за отсутствия масок в общественных местах – в Харькове не редкость. Так, недавно пассажир избил сотрудника метрополитена за то, что тот сделал ему замечание по поводу нахождения в вагоне без средств защиты.
Напомним, харьковчанин с астмой попал на огромный штраф из-за маски.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.