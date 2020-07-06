17 тысяч гривен штрафа и судебный сбор придется заплатить харьковчанину за то, что он появился без маски возле поликлиники №10 на улице Метростроителей

Соответствующее решение вынес Киевский районный суд Харькова, передает KHARKIV Today.

По информации издания, мужчину обвинили в нарушении правил карантина за то, что в общественном месте он находился без средств защиты.

19 мая полицейские составили на него протокол за нарушение п.п. 1 п. 2 Постановления КМУ №211 от 11.03.2020 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

В свою очередь харьковчанин объяснил, что не может носить маску, потому что она вызывает у него приступы бронхиальной астмы. В ходатайстве, которое мужчина подал в суд, гооврится, что он страдает бронхиальной астмой второй степени, частично контролируемой. Поэтому ему противопоказаны неблагоприятные метеоусловия, а маска вызывает приступы.

Сам нарушитель на суд не пришел, как не явились туда и свидетели нарушения. Полицейский же, который составил протокол, в зале суда присутствовал.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения правоохранителя и просмотрев видеозаписи с боди-камеры полицейского, суд постановил: признать мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

По решению суда, нарушитель должен заплатить 17 000 гривен штрафа и 420 гривен 40 копеек судебного сбора.

Напомним, в Харькове усилили карантин.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.