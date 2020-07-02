Однако есть ряд ограничений

С сегодняшнего дня в Харькове для зрителей открыли свои двери кинотеатры

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на соцсети.

Поскольку полностью карантин никто не отменял, в кинотеатрах каждые два часа будут проводить дезинфекцию и проветривание помещений.

Кроме того, на входе в залы будут стоять дезинфекторы для рук, а заполняемость не будет превышать половины мест. Такие меры введены для того, чтобы зрители соблюдали социальную дистанцию.

Кроме того, посетители должны быть в масках.

Все сотрудники кинозалов будут работать в средствах индивидуальной защиты.

В будние дни кинотеатры «Познань» и «Киноленд» будут работать с 16:00, кинотеатр им. Довженко и «8 1/2» – с 15:00, «Киев» – с 12:00.

В выходные дни «Киев» и «8 ½» откроются с 10:00, все остальные – с 12:00.

Пользователи уже отреагировали на открытие кинотеатров. Некоторые люди жалуются, что смотреть пока что особо нечего, поскольку там «одно старье».

Тем временем вирус из Китая продолжает множить количество зараженных. По состоянию на 2 июля в области выявили 37 новых случаев, четыре человека умерли.

Лабораторно в области подтверждено 2208 случаев заражения, 1136 людей выздоровели, 84 гражданина скончались.

Отметим, что Харьковщина попала в список областей, где невозможно дальнейшее послабление карантина. В регионе превышены два показателя из пяти, по которым Минздрав дает добро на дальнейшее ослабление карантина либо же на его продолжение.

Так, процент выявления составляет 11,32% (должно быть не более 11%), а динамика заболеваемости составляет 14,73% (должно быть меньше 10%).

Напомним, в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.