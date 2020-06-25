Со следующего месяца в Харькове могут заработать кинотеатры

Условия, при которых им разрешат открыться, – 50%-ная заполняемость, маски и температурный скрининг на входе, передает KHARKIV.Today.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, в условиях адаптивного карантина четко предусмотрено - когда возможно это смягчение, когда невозможно. Отметим, что в на Харьковщине адаптивный карантин продлен до 31 июля в связи с высоким уровнем заражения коронавирусом.

Что же касается кинотеатров, то, по информации издания, сеть «Планета кино» готова открыться 2 июля. Что касается правил работы, то там пока ждут указаний от Минздрава.

«Планируем открытие со 2-го июля. Все актуальные новости опубликуем в наших соцсетях, также правила будут прописаны на сайте Министерства охраны здоровья. К показу планируются все актуальные фильмы, перечень можно найти на сайте афиши», – рассказали журналистам.

Что касается сети Kinoland, то там пока не называют дату и ждут все необходимые документы из Кабмина, ХОГА или мэрии.

Директор кинотеатра «8 ½» Игорь Максимчук сообщил, что заведение уже закупило средства индивидуальной защиты и мыло для персонала.

Зрителей перед входом в кинозал будут просить обработать руки антисептиком и при себе иметь маски. Как будут наказывать нарушителей, пока тоже неизвестно, ведь еще нет сответствующих инструкций.

Ранее мы писали, что на Харьковщине фиксируется рост количества зараженных вирусом, и более 50 человек за сутки – уже не редкость.

Мы также писали о том, что специалисты Харьковского лабораторного центра проверили водоемы города и запретили купание в двух из них из-за обнаружения кишечной палочки.

Напомним, харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что в харьковских электричках устроили облаву на пассажиров.