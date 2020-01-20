На момент инцидента в помещении находились 16 человек

Пожар в кинотеатре произошел на Крещение

Возгорание в котельной кинотеатра «Спутник» послужило причиной серьезного переполоха в Мерефе под Харьковом, передает Politeka со ссылкой на прес-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили накануне в половине девятого вечера. Они немедленно выехали на улицу Днепровскую, 217.

На момент загорания в помещениях кинотеатра находились 16 человек обслуживающего персонала. Чтобы спасти им жизнь, сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям начали срочную эвакуацию.

Котельная расположена в подвале заведения, имеет отдельный вход и железобетонное перекрытие. Поэтому продукты горения внутрь его помещений не попадали.

Во время разведки газодымозащитная служба выяснила, что возле металлического котла и на нем горели дрова. Всего площадь возгорания составила семь квадратных метров.

Через 40 минут огонь был полностью ликвидирован, никто из людей не пострадал. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на Московском проспекте, 254 силовики провели массовую эвакуацию людей.

Причиной переполоха стало взрывное устройство, обнаруженное слева от двери черного входа. Взрывотехники сняли взрывчатку и уничтожили ее во дворе дома.

Как позже выяснилось, такой «подарок» диверсант, завербованный российскими спецслужбами, готовил разведчику ВСУ, который временно жил в квартире своего друга. Таким образом россияне хотели отомстить герою за ряд успешных разведопераций, в ходе которых были нейтрализованы российские кадровые военные, в том числе и «герой России».

Напомним, девятилетний ребенок взял в заложники село на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, украинская семья заживо сгорела в машине, шансов на спасение не было.