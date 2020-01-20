Пожар в кинотеатре произошел на Крещение
Возгорание в котельной кинотеатра «Спутник» послужило причиной серьезного переполоха в Мерефе под Харьковом, передает Politeka со ссылкой на прес-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сообщение о пожаре спасатели получили накануне в половине девятого вечера. Они немедленно выехали на улицу Днепровскую, 217.
На момент загорания в помещениях кинотеатра находились 16 человек обслуживающего персонала. Чтобы спасти им жизнь, сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям начали срочную эвакуацию.
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Котельная расположена в подвале заведения, имеет отдельный вход и железобетонное перекрытие. Поэтому продукты горения внутрь его помещений не попадали.
Во время разведки газодымозащитная служба выяснила, что возле металлического котла и на нем горели дрова. Всего площадь возгорания составила семь квадратных метров.
Через 40 минут огонь был полностью ликвидирован, никто из людей не пострадал. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.
Ранее мы писали о том, что в Харькове на Московском проспекте, 254 силовики провели массовую эвакуацию людей.
Причиной переполоха стало взрывное устройство, обнаруженное слева от двери черного входа. Взрывотехники сняли взрывчатку и уничтожили ее во дворе дома.
Как позже выяснилось, такой «подарок» диверсант, завербованный российскими спецслужбами, готовил разведчику ВСУ, который временно жил в квартире своего друга. Таким образом россияне хотели отомстить герою за ряд успешных разведопераций, в ходе которых были нейтрализованы российские кадровые военные, в том числе и «герой России».
Напомним, девятилетний ребенок взял в заложники село на Харьковщине.
Как сообщала Politeka, украинская семья заживо сгорела в машине, шансов на спасение не было.