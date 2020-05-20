Под стенами Харьковской облгосадминистрации прошел протест за отставку главы Офиса президента Андрея Ермака

Как передает NewsRoom, перед зданием собрались около двух десятков представителй «Национального корпуса» с флагами и плакатами.

По информации журналиста, некоторые из них зажгли файеры. Попасть внутрь здания участникам пикета не дали правоохранители.

Молодые люди развернули транспарант со словами на нем «Ермак Z'ебися».

Как пояснил представитель «Нацкорпуса» Михаил Коваленко, такие акции сегодня прошли под стенами ОГА по всей территории Украины.

Возле ХОГА Национальный Корпус проводит акцию с требованием уволить с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Активисты считают, что действия Ермака способствуют реализации политики государства-агрессора. Также обвиняют в причастности к коррупции. Напомним, Ермак подписал в Минске документ о создании «консультативного совета» с ОРДЛО, по факту чего открыто уголовное производство. Документ предлагал вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, а РФ - государству-агрессору -предоставлялся статус наблюдателя. Также было опубликовано видео, на котором брат Ермака обсуждает вопросы назначения на государственные должности. САП открыла уголовное дело о возможной коррупции 🇺🇦 Gepostet von Брутальный Харьков am Mittwoch, 20. Mai 2020

«Мы считаем, что этот человек проявил себя на должности главы администрации президента как коррупционер», – рассказал активист, объяснив, почему участники акции не хотят видеть во власти Андрея Ермака.

Рядовые харьковчане на акцию отреагировали по-разному.

«Как они за*бали.Пусть идут работать», «Молодые люди развернули под ХОГА транспарант с--- зачем вокруг да около (НАЦЫКИ)», «Хоть одна нормальная акция. Молодцы!», «Какие молодые люди? Октевизды», «Когда бред этот закончиться», – пишут в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наличие «кумовста» во власти. Высказался он и о главе ОП.

«Андрей Ермак – мой доверенный человек и глава Офиса президента. Он не имеет опыта как кинопродюсер. Он всегда был опытным юристом. Это образование, которое необходимо главе Офиса. Работает 25 часов в сутки. Ермак - не мой кум, я ему доверяю. О каких кумовьях вы говорите?», - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".

Как сообщала Politeka, ветерана АТО не допустили на работу за участие в протесте медиков.

Также Politeka писала, что главный воспитатель патриотизма Харькова ушел после скандала с СССР.