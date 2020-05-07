История с назначением главы Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания ХОГА Евгения Грицкова получила неожиданное продолжение

После скандала, который поднялся после того, как глава Харьковской облгосадминистрации назначил своего заместителя ответственным за патриотизм в регионе, Грицков отказался от должности, передает Politeka.net.

Причиной для травли стало фото чиновника в компании экс-нардепа Михаила Добкина в Берлине с красным флагом с серпом и молотом, а также то, что он имеет якобы ярко выраженные пророссийские взгляды.

Сам Грицков затем пытался опровергнуть обвинения в «ватных» взглядах, однако общественный резонанс и фотографии сделали свое дело. Более того, 4 мая под стенами ХОГА прошла акция «Против ватных назначений», на которой около сотни человек требовали отстранить Грицкова от новой должности.

«Относительно напряжения, возникшего вокруг координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания, должен сказать следующее: я написал заявление председателю областной государственной администрации относительно моего выхода из состава этого совета», – цитирует чиновника пресс-служба ХОГА.

По этому поводу уже появилась первая реакция в соцсетях. Так, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк написали о том, что власть прислушалась к активной части общества.

«И это правильно, ведь когда власть начинает противопоставлять себя обществу, тем более в условиях войны, кризиса и эпидемии - это не просто глупо, а и опасно. Прежде всего - для самой власти. В Харькове здравый смысл победил», – написал юрист.

В свою очередь читатели скептически отнеслись к такому оптимизму депутата, считая, что это назначение было очередным шоу и не более.

«Да нет никаких побед, и назначение Грицкова с самого начала было организованным спектаклем. Тебе режиссеров назвать? Или ты, типа, не знаешь про игры патриотов с участием внештатных советников?», «Давайте сначала поймем, кто будет назначен вместо :) Может, придется просить вернуть старого», «Только решило бы это хоть одну проблему в Харьковской области или городе, а так это просто сотрясание воздуха», – пишут под публикацией.

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