История с назначением главы Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания ХОГА Евгения Грицкова получила неожиданное продолжение
После скандала, который поднялся после того, как глава Харьковской облгосадминистрации назначил своего заместителя ответственным за патриотизм в регионе, Грицков отказался от должности, передает Politeka.net.
Причиной для травли стало фото чиновника в компании экс-нардепа Михаила Добкина в Берлине с красным флагом с серпом и молотом, а также то, что он имеет якобы ярко выраженные пророссийские взгляды.
Сам Грицков затем пытался опровергнуть обвинения в «ватных» взглядах, однако общественный резонанс и фотографии сделали свое дело. Более того, 4 мая под стенами ХОГА прошла акция «Против ватных назначений», на которой около сотни человек требовали отстранить Грицкова от новой должности.
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена: "Вадим, держись"
Мучительный разрыв Джанабаевой с Меладзе, видео, которое все объясняет: "До мурашек..."
Ким Кардашьян довела до экстаза в платье с неприличным декольте: "Блаженство"
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
«Относительно напряжения, возникшего вокруг координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания, должен сказать следующее: я написал заявление председателю областной государственной администрации относительно моего выхода из состава этого совета», – цитирует чиновника пресс-служба ХОГА.
По этому поводу уже появилась первая реакция в соцсетях. Так, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк написали о том, что власть прислушалась к активной части общества.
«И это правильно, ведь когда власть начинает противопоставлять себя обществу, тем более в условиях войны, кризиса и эпидемии - это не просто глупо, а и опасно. Прежде всего - для самой власти. В Харькове здравый смысл победил», – написал юрист.
В свою очередь читатели скептически отнеслись к такому оптимизму депутата, считая, что это назначение было очередным шоу и не более.
«Да нет никаких побед, и назначение Грицкова с самого начала было организованным спектаклем. Тебе режиссеров назвать? Или ты, типа, не знаешь про игры патриотов с участием внештатных советников?», «Давайте сначала поймем, кто будет назначен вместо :) Может, придется просить вернуть старого», «Только решило бы это хоть одну проблему в Харьковской области или городе, а так это просто сотрясание воздуха», – пишут под публикацией.
Напомним, Кернес перенес дату запуска метро в Харькове и наехал на Шмыгаля.
Как сообщала Politeka.net, Кернес оказался на краю пропасти.
Также Politeka писала про эмоциональный пост украинца о Дне Победы и Путине.