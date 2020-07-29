Кто будет отвечать за последствия в случае чего, непонятно

В одном из харьковских дворов появился аттракцион похлеще любой комнаты страха в популярных парках города

Фотографию, сделанную на детской площадке во дворе по проспекту. Людвига Свободы 36 и 36а, опубликовали в телеграмм-канале «Ху**ый Харьков», передает Politeka.net. На снимке четверо детей сидят на бетонной плите над устрашающего вида ямой.

«Ху**ые Теплосети раскопали трубы пару месяцев назад. Дети доверяют делам и растут успешными харьковчанами, свесив ноги над ямой», – говорится в подписи к снимку.

Отметим, что не впервые коммунальщики оставляют подобные «сюрпризы» на площадках, где играют дети.

Так, мы писали, что в июне после визита коммунальщиков во двор дома по адресу Деревянко, 17а там появилась новая смертельная ловушка. Снимок вскоре опубликовали в соцсетях.

На фото – детские качели, на которых катаются двое маленьких детей, и рядом – приличная яма, результат работы коммунальных служб. По словам автора, сотрудники предприятия «Харьковские теплосети» проводили ремонт труб прямо на детской площадке.

«Мало того, что после дождя грязища по пояс, так еще и выкопали очередной портал в ад глубиной метра в полтора», – говорится в сообщении.

Кто будет отвечать, если кто-нибудь из малышей, не дай Бог, упадет в этот «портал», остается только догадываться.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.