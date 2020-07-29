Девочка разразилась потоком нецензурной лексики в одном из супермаркетов Харькова и сразу же вызвала оживленную дискуссию в сети

Видеозапись, на которой ребенок лет семи-девяти возмущается из-за того, что родители не купили воду, опубликовали ряд харьковских пабликов и телеграмм-каналов.

В кадре девочка в защитной маске злится на взрослых, которые рассчитываются на кассе. При этом маленький ребенок выдает фразы, от которых более старшим покупателям становится не по себе.

Однако и мужина на кассе, и женщина рядом, слыша эти слова, никак не реагируют на них.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

- бл@ть с@ка. Еб@нный в рот Где родители этого ребёнка? Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 28. Juli 2020

Зато на поведение ребенка вовсю отреагировали в соцсетях, написав сотни комментариев. Большинство сходятся во мнении, что девочка набралась подобных слов в близком кругу общения.

«Ребенок воспитанный планшетом, так бы сказал Комаровский», «Мне кажется, что на кассе двое это и есть родители, как-то их не возмутила цензура», «Жаль девочку. У неё (в отличие от родителей) выбора нет. Что в неё вложили, тем и богата...», «Что слышит дома, то и говорит», «Вот классное воспитание, люди. Вам смешно. Это показывает ваши традиции и как вы воспитываете ребёнка», «Все идет из семьи! Ребенок как губка все впитывает! Модель поведения родителей!», «Девочка уже взрослая и должна понимать, что говорит плохо, а где родители. А вообще поговорить бы с девочкой дома, думаю, поняла бы», «Она не понимает. Она не знает, что бывает по-другому», «Вчера была такая же ситуация с моим ребёнком. Гуляя на детской площадке возле дома, мой ребенок, 9 лет, захотел познакомиться и подружиться с мальчишками, гуляющими там же. Дома мат у нас вообще не приемлем, и мат для ребёнка нашего – что то страшное. И вот на предложение нашего ребенка подружиться и как их зовут услышал мат в 12 этажей от детей на вид лет 7-9», «Вот это наше будущее. Нет слов, просто кошмар!», – пишут пользователи.

Напомним, в Харькове коммунальщики подвергли детей серьезной опасности.

Как сообщала Politeka, в Харькове родители ополчились против дистанционного обучения.

Также Politeka писала, что в Днепре девочку унизили в супермаркете.