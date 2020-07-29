У Харкові розшукують чоловіка, який залишив дитину без дорогих і дефіцитних ліків

Про інцидент повідомили в групі «Харків 1654» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net. Там же опублікували знімок ймовірного злодія, якого зафіксували камери відеоспостереження.

«Вчора на парковці "Рост" на Клочківській з машини ніссан кашкай громадянин вкрав ліки для дитини. Заява написана, але результатів від поліції немає. Може, хто знає цього виродка і допоможе знайти. Ліки дуже дорогі і в Україні таких немає. Спасибі. 0677151692», – йдеться у повідомленні.

Впізнання чоловіка ускладнює наявність маски. До речі, раніше ми вже писали про те, що медичні маски стали справжнім благом для злочинців всіх мастей, які тепер ховають обличчя, обманюючи і обкрадаючи громадян.

Так, у Харкові почастішали крадіжки в транспорті, оскільки «щипачі», ховаючи обличчя за масками, відчули себе куди впевненіше. Однак пильні громадяни теж не дрімають і намагаються зробити зловмисників відомими якомога більшій кількості людей.

Нещодавно у соцмережі з'явилося фото двох чоловіків, які, за словами автора, промишляють у місті.

«Скидаю двох щипачів, з ними ще третій, але він вічно в масці і в окулярах. Діють по маршруту 147, 304. Реально за#бали, що робити - ХЗ. Бережіть свої кишеньки, панове», – йдеться у підписі до світлини.

Нагадаємо, на Харківщині пенсіонерка "позолотила" ручку шахрайкам на тисячі доларів.

Як повідомляла Politeka, у Харкові троє молодиків вчинили наліт на магазин серед білого дня.

Також Politeka писала, що кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.