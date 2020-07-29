В Харькове разыскивают мужчину, который оставил ребенка без дорогого и дефицитного лекарства

Об инциденте сообщили в группе «Харьков 1654» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net. Там же опубликовали снимок предполагаемого вора, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Вчера на парковке "Рост" на Клочковской из машины ниссан кашкай гражданин украл лекарство для ребенка. Заява написана, но результатов от полиции нет. Может, кто знает этого ублюдка и поможет найти. Лекарство очень дорогое и в Украине такого нет. Спасибо. 0677151692», – говорится в сообщении.

Опознание мужчины усложняет наличие маски. Кстати, ранее мы уже писали о том, что медицинские маски стали настоящим благом для преступников всех мастей, которые теперь прячут лица, обманывая и обворовывая граждан.

Так, в Харькове участились кражи в транспорте, поскольку «щипачи», пряча лица за масками, почувствовали себя куда увереннее. Однако бдительные граждане тоже не дремлют и пытаются сделать злоумышленников известными как можно большему количеству людей.

Недавно в соцсети появилось фото двух мужчин, которые, по словам автора, промышляют в городе.

«Скидываю двух щипачей, с ними еще третий, но он вечно в маске и в очках. Действуют по маршруту 147, 304. Реально за#бали, что делать - ХЗ. Берегите свои карманчики, господа», – говорится в подписи к снимку.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка "позолотила" ручку мошенницам на тысячи долларов.

Как сообщала Politeka, в Харькове трое парней совершили налет на магазин среди бела дня.

Также Politeka писала, что карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.