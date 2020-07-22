Відпочинок на базі на Харківщині обернувся великим скандалом

Про інцидент, який стався в Хотомлі у Вовчанському районі, розповіли у групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук.

За словами автора публікації, чоловік, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, влаштував справжній трилер.

«Неадекватне створіння зловило білку і вчинило протиправні дії у вигляді легких тілесних ушкоджень по відношенню до кількох раніше йому незнайомих жінок, які відпочивали поруч зі своїм будиночком, при цьому погрожуючи їм задушити їх однорічну дитину, якщо вони не дадуть йому випити!», – йдеться у повідомленні.

Очевидці одразу ж викликали патрульних, і ті скрутили хулігана. Правда, той встиг вдарити поліцейського, а також вибухнув нецензурною лайкою на адресу правоохоронців й оточуючих. Чоловіка посадили в машину і відвезли у відділок для з'ясування деталей.

«За неперевіреною інформацією, даний білочник – чинний правоохоронець🥴», – додав автор.

🚨Угрожал задушить ребёнка и ударил полицейского: треш в Коста Браво #нампишут В Хотомле, Харьковской области на базе отдыха неадекватное создание поймало белку и совершило противоправные действия в виде лёгких телесных повреждений по отношению к нескольким ранее ему незнакомым женщинам отдыхавшим рядом с своим домиком,при этом угрожая им задушить их годовалого ребенка если они не дадут ему выпить! Была вызвана патрульная полиция,во время задержания сие чудо ударил полицейского и угрожал в нецензурной форме ему и окружающим. Далее в видео видно как сотрудники полиции культурно отправляют его отрушится и хочется надеяться,что вскоре он сядет на бутылку а то и две! По непроверенной информации, данный белочник, действующий правоохранитель🥴 Gepostet von Брутальный Харьков am Dienstag, 21. Juli 2020

«Ось таких точно потрібно мордою в асфальт і в наручники. Ще й люлів дати. За таких ментів не соромно, як за тих, хто просто заради доказу своєї влади ламають і б'ють нормальних людей», «Ось тому вони його культурно запхали в машину, тому що він правоохоронець! Якби був простий смертний, то мордою в асфальт!», – міркують у коментарях.

Раніше ми розповідали, що в селі Слобожанське на Харківщині співробітник правоохоронних органів, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у воду дитину. За словами очевидця, винуватець був на пляжі не один, а з таким же п'яним товаришем.

Нагадаємо, у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.

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