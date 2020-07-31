У Харкові серед білого дня чоловік на очах у неповнолітніх почав душити дитину

Про інцидент, який стався в місті на вулиці Дружби народів, 281, повідомили в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук.

За словами автора, неадекватний чоловік взявся душити хлопчика, і діти, які в цей момент знаходилися поруч, почали кричати так, що з будинків повибігали люди.

Зловмисника навіть встигли схопити за руку, викликавши поліцію, проте він зумів вирватися і втекти до приїзду правоохоронців.

На опублікованому фото чоловік позначений червоним колом. Людей просять бути уважними й акуратними, щоб подібна ситуація не повторилася.

Раніше ми писали про те, що в Харкові городян налякав велосипедист із ножем. Ось що розповіла одна з тих, кому довелося зіткнутися з чоловіком.

«Підходив і до мене. Наказав зробити його фото, я відмовилася, але коли дістав ножа - сфотографувала. Коли відійшла від нього, викликала поліцію. Крім мене, ще двоє хлопців це зробили, і ми разом за цим мужиком йшли. На пішохідному переході ближче до мосту у відкриту махав ножем перед двома іншими хлопцями, причепився до жінки, але, побачивши патрульну машину, сів на свій велосипед і спробував сховатися».

Далеко від'їхати у нього не вийшло. Патрульні, які прибули через п'ять хвилин після виклику, взяли чоловіка на Лопанському мосту і відвезли у відділок для з'ясування обставин.

Нагадаємо, п'яний чоловік влаштував переполох на базі відпочинку на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, у Харкові серед білого дня неадекват напав на перехожого.

Також Politeka писала, що закохані харків'яни вразили сміливим вчинком.