В Харькове средь бела дня мужчина на глазах у несовершеннолетних начал душить ребенка
Об инциденте, который произошел в городе на улице Дружбы народов, 281, сообщили в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук.
По словам автора, неадекватный мужчина взялся душить мальчика, и дети, которые в этот момент находились рядом, начали кричать так, что из домов повыбегали люди.
Злоумышленника даже успели схватить за руку, вызвав полицию, однако он сумел вырваться и убежать до приезда правоохранителей.
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На опубликованном фото мужчина обозначен красным кругом. Людей просят быть внимательными и аккуратными, чтобы подобная ситуация не повторилась.
Ранее мы писали о том, что в Харькове горожан напугал велосипедист с ножом. Вот что рассказала одна из тех, кому довелось столкнуться с мужчиной.
«Подходил и ко мне. Приказал сделать его фото, я отказалась, но когда достал нож - сфотографировала. Когда отошла от него, вызвала полицию. Кроме меня, ещё двое парней это сделали, и мы вместе за этим мужиком шли. На пешеходном переходе ближе к мосту в открытую махал ножом перед двумя другими парнями, пристал к женщине, но, увидев патрульную машину, сел на свой велосипед и попытался скрыться».
Далеко уехать у него не получилось. Патрульные, прибывшие через пять минут после вызова, приняли мужчину на Лопанском мосту и увезли в отделение для выяснения обстоятельств.
Напомним, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.
Как сообщала Politeka, в Харькове средь бела дня неадекват напал на прохожего.
Также Politeka писала, что влюбленные харьковчане поразили смелым поступком.