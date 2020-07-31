В Харькове средь бела дня мужчина на глазах у несовершеннолетних начал душить ребенка

Об инциденте, который произошел в городе на улице Дружбы народов, 281, сообщили в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук.

По словам автора, неадекватный мужчина взялся душить мальчика, и дети, которые в этот момент находились рядом, начали кричать так, что из домов повыбегали люди.

Злоумышленника даже успели схватить за руку, вызвав полицию, однако он сумел вырваться и убежать до приезда правоохранителей.

На опубликованном фото мужчина обозначен красным кругом. Людей просят быть внимательными и аккуратными, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Ранее мы писали о том, что в Харькове горожан напугал велосипедист с ножом. Вот что рассказала одна из тех, кому довелось столкнуться с мужчиной.

«Подходил и ко мне. Приказал сделать его фото, я отказалась, но когда достал нож - сфотографировала. Когда отошла от него, вызвала полицию. Кроме меня, ещё двое парней это сделали, и мы вместе за этим мужиком шли. На пешеходном переходе ближе к мосту в открытую махал ножом перед двумя другими парнями, пристал к женщине, но, увидев патрульную машину, сел на свой велосипед и попытался скрыться».

Далеко уехать у него не получилось. Патрульные, прибывшие через пять минут после вызова, приняли мужчину на Лопанском мосту и увезли в отделение для выяснения обстоятельств.

Напомним, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харькове средь бела дня неадекват напал на прохожего.

Также Politeka писала, что влюбленные харьковчане поразили смелым поступком.