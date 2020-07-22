В Харькове 40-летний прохожий стал жертвой напавшего на него неадеквата

Инцидент произошел на рынке возле ТРК «Украина» на проспекте Тракторостроителей, передает Politeka.net со ссылкой на информацию в социальных сетях.

Так, согласно сообщению в телеграмм-канале, мужчина вел себя неадекватно, приставал к другим, а затем полоснул предметом, похожим на нож, по горлу случайного прохожего. Что стало причиной конфликта, неясно.

Злоумышленника тут же скрутили и передали в руки полиции. Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что хулигану 21 год. Это харьковчанин, ранее судимый за совершение грабежей. Находясь навеселе, он ударил отверткой 40-летнего грузчика. В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде царапины.

Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Ранее мы писали о том, что полицейские получили информацию о заложниках. Неизвестный позвонил около 13:17 и сказал, что на улице Бондаренковской, 12 захватил здание. По словам звонившего, у него были оружие и взрывчатка.

По указанному адресу немедленно выехала полиция. На месте выяснилось, что информация о заложниках не соответствует действительности. "Захватчиком" оказался 50-летний мужчина с психическим расстройством, а дом, в котором он укрылся, был пустой.

Напомним, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Лукаш объяснила, что ждет Украину после захвата заложников