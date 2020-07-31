На Харківщині різко погіршилася погода, у зв'язку з чим оголошено штормове попередження

Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Укргідрометцентру, передає Politeka.net.

Згідно з прогнозами синоптиків, 31 липня на території Харківщини спостерігається суттєве погіршення погодних умов, зливи, грози і сильний вітер. Попередження діятиме до 23:55.

У зв'язку з погодними умовами людей просять без потреби не виходити на вулицю, уникати прогулянок під аварійними деревами і бордами. Водіям слід врахувати сильний вітер і паркуватися подалі від дерев і конструкцій, що можуть бути повалені шквальним вітром.

Тим часом у соцмережах публікують записи розгулу негоди в Харкові. Незважаючи на високу температуру повітря, дощ вже накоїв чимало незручностей, заливаючи водою проїжджу частину.

Когда всю неделю крепко офигевал от жары и наконец-то дождался дождичка 🐳 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 31. Juli 2020

Тим часом у пабліку «Ху**ий Харків» вже встигли пожартувати на тему стихії, оприлюднивши фото з дорожньою технікою.

«Тепер, щоб дізнатися прогноз погоди, досить глянути у вікно. Якщо ви бачите техніку, яка ремонтує дорогу, знайте – скоро піде дощ», – йдеться у підписі до світлини.

Раніше ми писали про те, що місто побило 139-річний рекорд за кількістю опадів. З 13 на 14 липня за 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 міліметрів опадів, що є абсолютним добовим рекордом не тільки для липня, але і в цілому для станції за весь період спостережень.

Нагадаємо, що синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».

Як повідомляла Politeka, в небі над Україною помітили аномальне природне явище.

Також Politeka писала, що жителі Харківщини побачили в небі незвичайну блискавку.