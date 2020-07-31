На Харьковщине резко ухудшилась погода, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Укргидрометцентра, передает Politeka.net.

Согласно прогнозам синоптиков, 31 июля на территории Харьковщины наблюдается существенное ухудшение погодных условий, ливни, грозы и сильный ветер. Предупреждение будет действовать до 23:55.

В связи со сложившимися погодными условиями людей просят без надобности не выходить на улицу, избегать прогулок под аварийными деревьями и бордами. Водителям следует учесть сильный ветер и парковаться подальше от деревьев и конструкций, которые могут быть повалены шквальным ветром.

Тем временем в соцсетях публикуют записи разгула непогоды в Харькове. Несмотря на высокую температуру воздуха, дождь уже натворил немало неудобств, заливая водой проезжую часть.

Когда всю неделю крепко офигевал от жары и наконец-то дождался дождичка 🐳 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 31. Juli 2020

Тем временем в паблике «Ху**ый Харьков» уже успели пошутить на тему стихии, обнародовав фото с дорожной техникой.

«Теперь, чтобы узнать прогноз погоды, достаточно выглянуть в окно. Если вы видите технику, которая ремонтирует дорогу, знайте – скоро пойдёт дождь», – говорится в подписи к снимку.

Ранее мы писали о том, что город побил 139-летний рекорд по количеству осадков. С 13 на 14 июля за 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 миллиметров осадков, что является абсолютным суточным рекордом не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений.

Напомним, что синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

Как сообщала Politeka, в небе над Украиной заметили аномальное природное явление.

Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.