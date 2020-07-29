Нічна смертельна аварія на дорозі з участю «швидкої» на Харківщині обростає новими подробицями

Як повідомляє МГ «Об'єктив», загибла під колесами спецавтомобіля 43-річна мешканка Циркунів у той злощасний вечір вийшла за сигаретами в магазин, який знаходився через дорогу.

На зворотному шляху її і збила карета «швидкої допомоги». На узбіччі досі валяється пачка сигарет і гроші.

За словами родича загиблої Леоніда Солтанова, жінка була дружиною його племінника. У неї залишилося двоє дітей. Він зазначив, що це – далеко не перша смерть на цьому місці. Раніше тут збили його куму.

«Ніхто навіть уваги не звертає на пішохідний перехід – як перли, так і пруть. Треба поставити світлофор на цій проклятій ділянці. Тут стільки людей вже загинуло – море. На моїй пам'яті людина вже 11 полягло там», – додав чоловік.

На запитання журналістів, чи злий він на водія «швидкої», Солтанов не зміг відповісти, зазначивши лише, що машина в будь-якому випадку їхала на виклик. Тому сказати, хто дійсно винен, він не може.

Ми писали, що за кермом спецавтомобіля знаходився 60-річний водій. Машина їхала з увімкненими проблисковими маячками на виклик в напрямку села Липці. Коли жінка раптово з'явилася на дорозі, водій намагався загальмувати, але було вже надто пізно. Від отриманих травм вона померла на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, автомобіль вилучено на штрафмайданчик.

Правоохоронці також забрали запис з відеореєстратора, який вони переглянуть і долучать до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, поліція почала посилене патрулювання на дорогах.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині авто з військовими протаранило опору моста.

Також Politeka писала, що "швидка" потрапила в масштабну ДТП під Харковом.