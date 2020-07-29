На Харківщині під колесами автомобіля швидкої допомоги загинула 43-річна жінка

Трагедія сталася в селищі Циркуни Харківського району, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як розповіли правоохоронці, у вівторок, 28 липня, близько 21:40 в районі будинку № 1 на вулиці Соборній автомобіль швидкої медичної допомоги Renault збив жінку.

На місце події негайно выхала слідчо-оперативна група. В ході з'ясування обставин трагедії вдалося встановити, що спецавтомобіль під керуванням 60-річного водія їхав з включеними проблисковими маячками з боку автодороги «Київ-Харків-Довжанський» у напрямку села Липці.

Жінка в цей час перебігала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу перед автомобілем Skoda, який на зустрічній смузі руху пропускав швидку, щоб здійснити поворот наліво.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди громадянка отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

Мешканці селища нарікають на те, що в цьому місці часто трапляються ДТП, а також зазначають: не всі користуються пішохідним переходом.

«Пішохідного переходу немає. Водій не винен», «Це взагалі аварійний поворот. З-за магазину Олена навпаки - все узбіччя постійно заставлене машинами, що зупиняються, які заважають виїзду на трасу і створюють аварійну ситуацію», «Є обладнаний пішохідний перехід, спеціально для безпечного переміщення через проїжджу частину, чомусь цим нехтують і йдуть де попало з думками - раптом пронесе! І швидка їхала з маячками, чому не пропустити її, а йти під машину, яка просто летить на великій швидкості ((( Яка трагедія, в голові не вкладається (( І водій теж дуже-дуже пізно почав гальмувати при такій швидкості, але гальмівний шлях ніхто не відміняв 😡», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, поліція почала посилене патрулювання на дорогах.

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