У Харкові активізувалися анонімні мінери

Поліція Харківщини знову почала отримувати по електронній пошті листи з адресами об'єктів, в яких нібито закладена вибухівка. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію правоохоронців.

Так, у вівторок, 21 липня, поліцейські отримали дані про мінування 208 об'єктів у місті. Невідомі повідомляли про те, що під загрозою вибуху медичні установи, гіпермаркети, торгові центри, приміщення залізничного й автовокзалу, готелі, банки.

Оперативники разом з вибухотехніками перевірили всі вказані адреси, евакуювавши понад 700 чоловік, проте ніде не виявили підозрілих предметів.

Слідчі зареєстрували інформацію в територіальних відділеннях поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події у відповідність з Кримінальним кодексом України і встановлюється особа відправника неправдивого повідомлення.

Декількома днями раніше в місті повідомили про замінування 242 об'єктів, серед яких пологові будинки, продовольчі магазини, банки, автовокзал і аеропорт. Поліцейські евакуювали 506 осіб. Під час обстеження об'єктів ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

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