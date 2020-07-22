В Харькове активизировались анонимные минеры
Полиция Харьковщины снова начала получать по электронной почте письма с адресами объектов, в которых якобы заложена взрывчатка. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию правоохранителей.
Так, во вторник, 21 июля, полицейские получили данные о минировании 208 объектов в городе. Неизвестные сообщали о том, что под угрозой взрыва медицинские учреждения, гипермаркеты, торговые центры, здания железнодорожного и автовокзала, гостиницы, банки.
Оперативники вместе с взрывотехниками проверили все указанные адреса, эвакуировав более 700 человек, однако нигде не обнаружили подозрительных предметов.
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Следователи зарегистрировали информацию в территориальных отделениях полиции. Решается вопрос о квалификации события в соответствие с Уголовным кодексом Украины и устанавливают личность отправителя ложного сообщения.
Несколькими днями ранее в городе сообщили о заминировании 242 объектов, среди которых родильные дома, продовольственные магазины, банки, автовокзалы и аэропорт. Полицейские эвакуировали 506 человек. Во время обследования объектов никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Напомним, срочная эвакуация началась на киевском вокзале, съехались взрывотехники: первые подробности.
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