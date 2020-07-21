«Пакети малюка», або «бейбі-бокси» дістануться далеко не всім харківським породіллям

У Харкові комплектів з усім необхідним для новонародженого в перші дні життя залишилося всього 228, а в області їх уже немає передає KHARKIV Today з посиланням на слова директора департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА Юрія Шпараги.

Замість зручних боксів, які так подобалися молодим мамам, Мінсоцполітики хоче виплачувати батькам новонароджених грошову компенсацію у розмірі п'яти тисяч гривень. Що ж стосується «пакунків малюка», то в кінці червня Антимонопольний комітет скасував процедуру їх закупівлі.

За інформацією Шпараги, з початку 2020 року Харківщина отримала 6148 боксів, з яких залишилося 228 штук, ще 17 передані в управління соцзахисту для мам, які не народжували у пологових будинках.

Щоб отримати обіцяну компенсацію, батьки повинні звернутися в управління соцзахисту населення. Зараз заяви на її отримання написали вже 106 осіб.

Раніше ми повідомляли про те, що за перший квартал поточного року кількість жителів Харківської області зменшилася на 13 598 осіб.

Найбільше людей у регіоні померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків (включаючи вбивства) та захворювань травної системи.

«За перший квартал поточного року через проблеми з кровообігом померло 9 530 чоловік. Це – 70% усіх померлих у Харківській області. Майже 14% людей (1 901 осіб) згубив рак», – повідомили в регіональному управлінні статистики.

Нагадаємо, доведена до відчаю харків'янка забрала два життя, деталі події.

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