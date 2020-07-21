«Пакеты малыша», или «бейби-боксы» достанутся далеко не всем харьковским роженицам

В Харькове комплектов со всем необходимым для новорожденного в первые дни жизни осталось всего 228, а в области их уже нет передает KHARKIV Today со ссылкой на слова директора департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрия Шпараги.

Вместо удобных боксов, которые так нравились молодым мамам, Минсоцполитики хочет выплачивать родителям новорожденных денежную компенсацию в размере пяти тысяч гривен. Что же касается «пакетов малыша», то в конце июня Антимонопольный комитет отменил процедуру их закупки.

По информации Шпараги, с начала 2020 года Харьковщина получила 6148 боксов, из которых осталось 228 штук, еще 17 переданы в управления соцзащиты для мам, которые рожали не в роддомах.

Чтобы получить обещанную компенсацию, родители должны обратиться в управления соцзащиты населения. Сейчас заявления на ее получение написали уже 106 человек.

Ранее мы сообщали о том, что за первый квартал текущего года число жителей Харьковской области уменьшилось на 13 598 человек.

Больше всего людей в регионе умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев (включая убийства) и заболеваний пищеварительной системы.

«За первый квартал текущего года из-за проблем с кровообращением скончалось 9 530 человек. Это – 70% всех умерших в Харьковской области. Почти 14% людей (1 901 человек) погубил рак», – сообщили в региональном управлении статистики.

Напомним, доведенная до отчаяния харьковчанка забрала две жизни, детали ЧП.

Как сообщала Politeka, отчаянная мать подвергла опасности маленького ребенка в Харькове.

Также Politeka писала, что харьковчанам усложнят получение водительских прав.