В Песочине на Харьковщине женщина родила ребенка прямо в машине «скорой помощи»

О том, что произошло 2 июля, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщают журналисты, около 01:24 в службу Экстренной медицинской помощи поступил вызов о том, что в Песочине у женщины начались роды.

На вызов выехала бригада «скорой».

Во время транспортировки будущей мамы у нее начался второй период родов, и медикам пришлось принимать их прямо в машине.

К счастью, они прошли хорошо, и на свет появился мальчик весом 2600 граммов и с ростом 49 сантиметров. После родов роженицу с ребенком перевезли в Харьковский областной перинатальный центр.

Ранее мы писали о том, что выезд на очередной вызов в Харькове обернулся для бригады «скорой» серьезными неприятностями.

На номер «103» позвонили очевидцы и сообщили, что 34-мужчина лежит без сознания. Бригада медиков приехала на вызов через пять минут, но вместо человека без сознания они увидели мужчину с сознанием, затуманенным алкоголем.

Когда врачи забрали его с улицы и транспортировали в медицинское учреждение, он начал агрессивно себя вести и угрожал ножом. Чтобы обезопасить себя, медики нажали кнопку тревоги, и через три минуты автомомбиль «скорой» догнал наряд быстрого реагирования и задержал хулигана.

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В тот день медики получили вызов по поводу осложнения беременности. Спустя 13 минут бригада скорой приехала по указанному адресу, но там врачей ждал «сюрприз». Возле дома их встречал 20-летний мужчина, который сразу же набросился на 26-летнего фельдшера и нанес несколько ударов.

Напомним, в Харькове ребенок на глазах у матери попал в дикую ситуацию.

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