Пока экономика продолжает свое крутое пике, коронавирус не утихает, а цены ползут вверх, очереди в магазины сэконд-хенда остаются островком стабильности

Правда, островки эти становятся все длиннее, пишет Politeka.net. Так, в группе «Харьков 1654» опубликовали фото очереди в магазин, торгующий бывшими в употреблении вещами, на улице 23 Августа.

Как видно на снимке, люди, собравшиеся в многометровую очередь, совершенно не придерживаются дистанции, а также у большинства нет масок.

В комментариях многие читатели отмечают тот факт, что большинство из людей на фото покупают вещи с целью дальнейшего заработка на перепродаже. Нашлись и те, кто вспомнил предвыборные лозунги и посетовал на «зубожиння».

«Конец эпохи бедности», «80% покупок будет днём выставлено на ОЛХ», «А при чем здесь экономика страны? Там 90% барыг с Барабана. Купят за 3 копейки, а на рынке продадут лохам втри дорога», «Каждый покупает, где хочет, можно и на Барабашова сходить, это на выбор. Многие тут покупает, а потом перепродает брендовые вещи, к Европе это не имеет никакого отношения», «Хоть мусор европейский привезли, главное, чтобы не совок, там за гомосексуализм и проституцию статья была!», «А ещё пи**ли про очереди в СССР были», – отмечают пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в одном из харьковских сэконд-хендов обнаружили футболку в цветах российского флага и с гербом РФ.

Напомним, украинцы устроили штурм сэконд-хенда в разгар карантина, фото безумия.

Как сообщала Politeka, очередь в магазин сэконд-хенда вызвала ажиотаж в сети.

Также Politeka писала, что массовая драка в магазине Днепра попала на видео.