Как только правительство немного ослабило карантин, народ массово ринулся в магазины

Судя по фото в соцсетях, особенно люди соскучились по магазинам сэконд-хенда, передает Politeka.net.

В группе «ХС Харьков» в социальной сети опубликовали фотографии, сделанные возле соответствующих торговых заведений на улицах Академика Павлова и на Масельского.

Как видно на снимках, народ штурмует магазины с бывшей в употреблении одеждой, совершенно забыв о правилах безопасности и наплевав на понятие социальной дистанции.

Ранее мы писали о том, что из-за карантина харьковчане рискуют остаться без новой одежды. Глава общественной организации «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак не исключает, что жителям города не удастся обновить летний гардероб, причем падение покупательской способности – не единая тому причина.

По словам эксперта, новой коллекции одежды сезона весна-лето 2020 в магазинах может просто не оказаться. При этом он прогнозирует дефицит как импортных вещей, так и изделий отечественных брендов.

Чумак пояснил, что в связи с карантином и закрытием границ рынок швейных изделий очень сильно просел.

«Он был рассчитан на весенний сезон, но уже в феврале, когда начался карантин в Китае, прекратились поставки фурнитуры и тканей для изготовления одежды. А теперь еще закрылись украинские границы, поэтому швейники сейчас вообще ничего не делают», – рассказал он.

Поскольку магазины обновляют товар сезонно, новых вещей в них может попросту не оказаться, поскольку некоторые грузы с коллекциями либо зависли, либо до сих пор остаются на границе.

Напомним, украинцы устроили штурм сэконд-хенда в разгар карантина, фото безумия.

Как сообщала Politeka, очередь в магазин сэконд-хенда вызвала ажиотаж в сети.

Также Politeka писала, что массовая драка в магазине Днепра попала на видео.