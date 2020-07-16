У мерії Харкова показали, яким буде фонтан у сквері на площі Свободи, що обіцяє стати одним з найбільших в Україні
Сухий фонтан зробили в Італії спеціально для Харкова, передає Politeka.net з посиланням на інформацію міської ради.
Він складатиметься з семи конструктивно-технологічних кілець, в каналах яких встановлять розподільчі сопла і світлодіодні лампи. Форма фонтану буде круглою, розмір чаші зовні - 18,5 м, площа поверхні "водного дзеркала" - 274 кв.м, висота струменів - від 2,2 до 5 5м.
Діаметр конструкції становить 36 метрів. Монтажні роботи ведуться під контролем італійських фахівців.
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За словами першого заступника міського голови Ігоря Терехова, висоту струменів нового фонтана можна буде коригувати залежно від погоди. Наприклад, у спеку натиск буде меншим, аби діти могли безпечно бігати по території.
Обладнання фонтану працюватиме не більше 15 годин на добу, джерело водопостачання - зовнішня мережа водопроводу, матеріал труб і кранів — нержавіюча сталь, ПВХ, латунь.
У самому сквері планують укласти гранітну плитку, встановити лавочки, оновлять освітлення і розіб'ють газон. Харківські розслідувачі зазначають, що будівництво фонтану та реконструкція скверу обійдеться харків'янам у не менш, ніж 138 млн грн.
Відкрити фонтан планують до Дня міста 23 серпня.
У свою чергу жителі міста не поспішають захоплюватися новим об'єктом.
«Поруч в обласній лікарні у палатах немає жодного кондиціонера. Тиждень тому при тій спеці там армагедон був. Фонтани, мавпи, а на людей хрін забили», «Фонтани місту край як потрібні. Не важливо комунальне господарство, яке дісталося від союзу, прийшло в занепад, не важливо, що ніяких соціальних програм. Не важливо, що лікарні і медицина в ж*пі. Фонтани – це край як зараз потрібно», «Грошей у метрополітену немає, який є у відомстві міста, іншими словами грошей виплатити заборгованість по зарплаті співробітникам метрополітену у міста немає, а на фонтан є, чудово», – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, вандали-підлітки влаштували погром у харківському сквері.
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