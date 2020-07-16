У мерії Харкова показали, яким буде фонтан у сквері на площі Свободи, що обіцяє стати одним з найбільших в Україні

Сухий фонтан зробили в Італії спеціально для Харкова, передає Politeka.net з посиланням на інформацію міської ради.

Він складатиметься з семи конструктивно-технологічних кілець, в каналах яких встановлять розподільчі сопла і світлодіодні лампи. Форма фонтану буде круглою, розмір чаші зовні - 18,5 м, площа поверхні "водного дзеркала" - 274 кв.м, висота струменів - від 2,2 до 5 5м.

Діаметр конструкції становить 36 метрів. Монтажні роботи ведуться під контролем італійських фахівців.

За словами першого заступника міського голови Ігоря Терехова, висоту струменів нового фонтана можна буде коригувати залежно від погоди. Наприклад, у спеку натиск буде меншим, аби діти могли безпечно бігати по території.

Обладнання фонтану працюватиме не більше 15 годин на добу, джерело водопостачання - зовнішня мережа водопроводу, матеріал труб і кранів — нержавіюча сталь, ПВХ, латунь.

У самому сквері планують укласти гранітну плитку, встановити лавочки, оновлять освітлення і розіб'ють газон. Харківські розслідувачі зазначають, що будівництво фонтану та реконструкція скверу обійдеться харків'янам у не менш, ніж 138 млн грн.

Відкрити фонтан планують до Дня міста 23 серпня.

У свою чергу жителі міста не поспішають захоплюватися новим об'єктом.

«Поруч в обласній лікарні у палатах немає жодного кондиціонера. Тиждень тому при тій спеці там армагедон був. Фонтани, мавпи, а на людей хрін забили», «Фонтани місту край як потрібні. Не важливо комунальне господарство, яке дісталося від союзу, прийшло в занепад, не важливо, що ніяких соціальних програм. Не важливо, що лікарні і медицина в ж*пі. Фонтани – це край як зараз потрібно», «Грошей у метрополітену немає, який є у відомстві міста, іншими словами грошей виплатити заборгованість по зарплаті співробітникам метрополітену у міста немає, а на фонтан є, чудово», – пишуть у коментарях.

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