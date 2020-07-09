У Харкові знову пропав Станіслав Номеровський 2007 року народження

Хлопчик пішов з дому в четвер, 9 липня, о п'ятій годині ранку, без телефону, і зв'язку з ним немає, передає Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети підлітка: зріст 150 сантиметрів, худорлявої статури, світле волосся, сірі очі. Був одягнений у білу футболку, світлі шорти, світло-зелені капці.

Тривога родичів пояснюється не тільки страхом за безпеку дитини, але ще і тим, що він має психомовне відставання.

Майже місяць тому дитина вже йшла з дому, причому зробив він це не рано вранці, як сьогодні, а близько опівночі. На щастя, тоді його повернули додому цілим і неушкодженим.

Всіх, кому щось відомо про те, де може перебувати Станіслав, просять повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами: 102, 93-50-40, 80956641561 або іншим зручним способом.

Раніше ми писали про те, що в Харкові на ринку чоловік кинув гранату в один з кіосків. Як розповіли в соцмережах, хтось настільки зачепив почуття харків'янина, що той зважився на радикальний крок.

Прибулі на місце правоохоронці оточили територію. Незабаром з'ясувалося, що граната несправжня, а жартівника забрали у відділок для з'ясування обставин інциденту.

Ми також розповідали про те, що в Харкові в ставку знайшли тіло 56-річного чоловіка, про зникнення якого заявляли раніше родичі. Він вийшов прогулятися пізно ввечері, але додому так і не повернувся. Що стало причиною смерті харків'янина, з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, матір з дитиною безслідно зникли в Харкові.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині пропав батько сімейства.

Також Politeka писала, що у Харкові безслідно пропала жінка.