В Харькове снова пропал Станислав Номеровский 2007 года рождения

Мальчик ушел из дома в четверг, 9 июля, в пять часов утра, без телефона, и связи с ним нет, передает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы подростка: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, серые глаза. Был одет в белую футболку, светлые шорты, светло-зеленые тапки.

Тревога родственников объясняется не только страхом за безопасность ребенка, но еще и тем, что он имеет психоречевое отставание.

Почти месяц назад ребенок уже уходил из дома, причем сделал он это не ранним утром, как сегодня, а около полуночи. К счастью, тогда его вернули домой целым и невредимым.

Всех, кому что-то известно о том, где может находиться Станислав, просят сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 80956641561 или другим удобным способом.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на рынке мужчина бросил гранату в один из ларьков. Как рассказали в соцсетях, кто-то настолько задел чувства харьковчанина, что тот решился на радикальный шаг.

Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию. Вскоре выяснилось, что граната ненастоящая, а шутника забрали в участок для выяснения обстоятельств инцидента.

Мы также рассказывали о том, что в Харькове в пруду нашли тело 56-летнего мужчины, о пропаже которого заявляли ранее родственники. Он вышел прогуляться поздно вечером, но домой так и не вернулся. Что стало причиной смерти харьковчанина, выясняют правоохранители.

Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине пропал отец семейства.

Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.