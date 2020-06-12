В Харькове без вести пропал 12-летний мальчик

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Станислав Номеровский ушел из дома в ночь на 12 июня и до сих пор не вернулся. Родственники сразу же обратились с соответствующим заявлением в Немышлянский отдел полиции, сотрудники которого оперативно взялись за поиски.

Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые густые, глаза серые. У ребенка задержка психо-речевого развития.

Возможно, Станислав был одет в бело-красную футболку, серые шорты и тапочки.

Мальчик уже уходил из дома.

Всем, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просьба сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 93-50-40, 0956641561 или другим удобным способом.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники Лозовского ОП разыскивают 16-летнего Даниила Ерохина. Парень ушел из дома 27 мая и до настоящего времени о том, где он находится, ничего неизвестно.

Всех, кому что-то известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам 102, 0959441288, 0669340346 или другим удобным способом.

Мы также рассказывали о том, что в Харькове полиция разыскивает девочку 2007 года рождения. Таисия Дмитренко ушла из дома 4 июня, в четверг, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы девочки: рост 175 сантиметров, длинные русые волосы, голубые глаза, широкие брови, курносый нос.

Была одета в короткие синие шорты, бежевую кофту, тканевые синие кроссовки.

В полиции уточнили, что ранее девочка уже не раз покидала место проживания.

Если кому-то известна какая-то информация, которая поможет в поисках ребенка, просьба обратиться в Харьковский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или сообщить другим удобным способом.

Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине пропал отец семейства.

Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.