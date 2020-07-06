З 1 липня відновлено регулярне і чартерне авіасполучення між Харьковом і Туреччиною, і перші туристи поспішають поділитися своїми враженнями від відпочинку

Так, депутат Харківської міськради Ігор Черняк повідомив, що зараз відпочиває в Анталії і порадів тому, що сезон вдався, тому що «немає росіян». Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Останній раз таке було в 2016 році, коли Путін заборонив своїм кріпакам туристичні поїздки в цю країну вже не пам'ятаю з якого приводу. Тепер ось став причиною коронавірус. Як результат - у готелі тільки турки і українці. За винятком кількох казахів і білорусів). Ніяких п'яних дебошів, тагілу та іншого кримнаша. Персонал звикає відповідати «будь ласка»», – підкреслює юрист.

Окремо він торкнувся і питання ціни відпочинку. Як виявилося, закордонне узбережжя по вартості може дати фору Одесі та іншим курортам, які зараз забиті тими, хто за кордон таки полетіти не зміг.

«Цінник у підсумку виходить дешевше Бердянська та Кирилівки, не кажучи вже про Одесу чи Коблево. Все чинно, комфортно і практично по-домашньому! Повітря +32, море +28! Незважаючи на специфіку карантинних обмежень, all inclusive працює в повному обсязі)», – зазначив Черняк.

Відзначимо, що, крім Анталії, харків'яни також можуть літати в Стамбул. З 16 липня туристи також зможуть полетіти прямими чартерними рейсами в Даламан і Бодрум.

Туреччина приймає пасажирів з України без тестування на коронавірус й обсервації. Після повернення українським громадянам самоізоляція також не потрібна, адже станом на 25 червня Туреччина входить у зелену зону країн, в яких COVID-19 хворіють менше 40 чоловік на 100 000 населення.

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